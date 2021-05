ARMSAD PILDID ⟩ Getter Jaani tütar sai 2-aastaseks: sa oled lihtsalt nii äge tüdruk meil!

«Kallid emad, ma siiralt loodan, et teil kõikidel oli imeilus päev, täis naeru ja armastust!» soovis laulja. Getter tunnistas, et ema roll ei ole alati kõige kergem: «Ma tean väga hästi, et kõik päevad ei ole sugugi kerged ning mõni päev võib olla kohe eriti suureks väljakutseks, aga see uskumatult võimas vägi, mis meie sees on, saab hakkama kõigega! Ma imetlen meid emasid ja imetlen oma armsaid, kes hoiavad mind, on alati abiks, kui seda vajan, ning on alati olemas!»