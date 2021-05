German Pinelis avas hiljaaegu Tallinnas oma juuksurisalongi, pürgis möödunud aastal looga «Heart Winder» Eurovisioonile ja andis nüüd välja oma versiooni 2009. aasta loost. Uue hingamise sai Kings Of Leoni «Use Somebody», mis omal ajal miljonite fännide südamed võitis.