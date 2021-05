ELU 25 ⟩ Noor Vahur uurib vana Afanasjevit

Noor Vahur (18) hiilib tuppa ja näeb vanemat Afanasjevit (38). Nihelemine ei aita, vanem mina ei tee nooremast minast absoluutselt välja.

Ruumi sigineb seeria piinlikke köhatusi.

Vahur 18: Üldiselt julgen ma ükskõik kellega lambist rääkima hakata, välja arvatud ilusate tüdrukutega, aga praegu on tunne, nagu oleksin konna alla neelanud. Igal juhul oled sa mulle nii mõnegi selgituse võlgu.

Afanasjev 38: Hakkab pihta. Nõuad selgitusi, mitte õpetusi. Oled täiesti kindel, et sinu olemasolu on piisav argument ükskõik milleks.

Vahur 18: Ma ei tea, mida tahan, aga tean, kuidas seda saada.

Afanasjev 38: Ega sa suurt rohkem tea, kui et see on Sex Pistols, “Anarchy In The UK”. Tore, et laulusõnade väljatrükk sinuni jõudis. Internetti pääses toona õige napilt, ise olid vist ainult Vennaskonna sõnu leidnud. Ja nood olid sul niigi peas.

Vahur 18: Muidugi peas. Oled sa praeguseni anarhist? Ma ju leppisin endaga nõnda kokku.

Afanasjev 38: Ei ole. Inimühiskond ei toimi reeglite ja võimuorganiteta. Mõõdukalt reguleeritud kapitalism on nüüdse rahvaarvu, ressursside, teaduse ja tehnika juures üksikisikule mugavaim keskkond. Isegi Karl Kautsky tee pole piisavalt efektiivne, ei sobi inimsusega. Bakunini ja Kropotkini naivismi ma parem ei meenuta.

Vahur 18: Mida kuradit? Kas sa tahad öelda, et sotsiaaldarvinistlik edukultus on lahe? Isegi piiblis on kirjas, et enne läheb kaamel läbi nõelasilma, kui rikas taevariiki pääseb. Haa!

Afanasjev 38: Juhin tähelepanu, et sa oled alati tahtnud vähe tööd teha, uhkelt tarbida. Sa ju tahad olla rantjee, pärandmiljonär, aadlik.

Vahur 18: Sest ma olen seda väärt! Seda et… kuidas mul läheb?

Afanasjev 38: Hmm. Sa, see tähendab ma, püüan aastaid rantjeeseisusse, aga ühtlasi tahan kohe mõnusalt elada. Neid kärbseid ühe hoobiga ei löö. Õieti peaksid sa valima panganduse või IT, mitte rahvamajanduses diplomini driftima. Kinnisvarasse investeerimine on hea mõte, kuid sul on tarvis pidevat sissetulekut, et ots lahti teha.

Vahur 18: Aga ma tahan kirjutada. Kui ma üldse milleski andekas olen, siis kirjutamises.

Afanasjev 38: Õigus, annet sul on. Ent keskendumisega on kehvasti. Varsti läheb sul autistlik kirjutamisjulgus üle, uusromantilised riimid näivad piinlikud, teatraalset pingestatust ja suure loo põimimist sa ei valda, põlastad mõtteteri ja kujundlikkust – muuseas, need…

Vahur 18: Mine perse.

2017. aastal avaldas kuuleht KesKus kirjanik Vahur Afanasjevi intervjuu iseendaga. FOTO: Repro/KesKus