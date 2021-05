Briti tüdruk Madeleine McCann saab 12. mail 18-aastaseks. Seda muidugi juhul, kui ta on elus. Ta vanemad Kate ja Gerry McCann ei ole hoolimata 14 aasta möödumisest lootust kaotanud ja loodavad, et tütar on elus ja jõuab millalgi nende juurde tagasi.