VIDEO ⟩ Nunnumeeter laes: gorilla-emme tegi tutvust pisikese ilmakodanikuga

Video on ehe näide sellest, et emadus on ühendav kogemus. Perekond külastas 9. mail loomaaeda Ameerikas, Bostonis, kus klaasitagant gorillale väikest ilmaimet näidati, vahendab The Independent. Reaktsioon üllatas mitmeid, sest kui muidu on gorillad energiast pakatavad tegelased, siis gorilla-ema tundis kohe ära, et olla tuleb hell ja rahulik.