Helen Adamsoni sõnul paaride vahel saladusi olla ei tohiks: selline mõtteviis lõhub suhet

Lauljatar Helen Adamson, kes peale pikka puhkust Sansibaril taas kodumaale naasis, jagas mõtteid oma Instagramis. «Ma olen kuulnud päris palju, kuidas inimesed ütlevad, et suhtes olles ei peagi partnerile kõigest rääkima. Mida enam ma inimkäitumise tagamaid mõistan, seda enam näen, kuidas seesugune mõtteviis suhet lõhub. Mis iganes suhetest me räägime, ei ole läheduse tekkimine võimalik, kui inimeste vahel on saladused,» kirjutab Helena avameelselt.

Lauljatari sõnul ei saa lasta endale lähedale kedagi, kelle eest midagi varjata on⁠. Antud mõtteviisist on Heleni sõnul välja kujunenud justkui hea vabandus, miks ebamugavaid ja tundlike teemasid vältida. «On hea endalt küsida, miks sa ei saa kõigest oma lähedastele rääkida? Kuidas on võimalik, et inimene, kellega sa elu jagad ja kelle juures peaksid tundma end tõeliselt vabana ja iseendana, ei tohi sinust kõike teada?» viskab Helen õhku paar küsimust, mida endalt küsida.

Helen nendib, et tegelikult kardetakse sootuks reaktsiooni, mille jutuajamine võib teises esile kutsuda. «See hirm tuleb lapsepõlvest. Kui oleme harjunud suhetes vanematega pehmendama ja harjunud, et kõigest ei saa rääkida, muidu ema või isa hakkab süüdistama, hurjutama, muretsema, eemaldub, mitte ei jää meie jaoks kohale, võtame samasuguse käitumise üle ka paarisuhetesse,» tõdeb muusik.

«Fakt on, et meie ei saa vastutada teiste reaktsioonide eest, ega pea end filtreerima vastavalt sellele, kuidas keegi info ära talub, mida me neile jagame,» kirjutab ta ja tunnistab, et loomulikult ei saa see esialgu kerge olema, kui ollakse harjunud end vastavalt teiste reaktsioonidele kohandama. «Kuid kui sa ei saa olla päriselt sina ise oma kõige lähedasemates suhetes, tunda seda mida tunned, siis paratamatult koguneb frustratsioon, mis hakkab avalduma seal, kus ta ei peaks,» jagab Helen oma jälgijatega ja räägib, et tihtipeale väljendub see frustratsioon just igapäevastes tegevustes.

«Ärritutakse liikluses, laste peale, tõstetakse häält poemüüja peale, saadakse vihaseks partneri peale seal, kus vihaseks saama ei peaks. Mina tunnen oma frustratsiooni ära näiteks siis, kui mind hakkavad ärritama minu kassid! See on alati äratuskell, et ohooo Helen, mis tunnetega sa tegelenud ei ole,» samastub Helen kirjeldatud olukorraga. Lauljatari sõnul võib väljenduda see ka haigustes, mis varem või hiljem meid kimbutama hakkavad.