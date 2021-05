KLÕPS ⟩ Helen Kõpp käis iluprotseduuril huuli lopsakamaks tegemas: kas on ilus?

2015. aastal telesaatest «Abielus esimest silmapilgust» tuntuks saanud Helen Kõpp mängis oma jälgijatele väikse vingerpussi. «Süstisin huuli. Kas on ilus?» uurib Helen ja jagab oma musihuultest pilti. Ühtlasi ootas telenägu ka oma jälgijatelt reaktsioone, kas neile meeldib ta värske välimus või pigem mitte.

Mõni hetk hiljem tegi naine aga uue posituse ja selgitas pisut olukorda. «Haha, tegelikult ei süstinud, tõmbasin tillist teid, sry (vabandan- toim),» kirjutab Helen naerusuiselt ja tõdeb, et lasi hoopis teha püsimeiki, peale mida huuled pisut paiste läksid. «Muidu oli tore protseduur ja ootan reaalset tulemust pärast paranemist!» lisab ta. Heleni sõnul on püsimeigiga tavaline, et huuled võivad paiste minna ja tegelikkust näeb alla peale paranemist.