Elu24 käis Pirita rannamelu kiikamas ja tuleb tõdeda, et vaatepilt, mis rannaliival avanes, meenutas suve küll. Päikselist ilma on oodata ka homme ja ülehomme, mistõttu tuleb mõneks ajaks päikselisest ilmast viimast võtta!

Ilm.ee vahendab, et möödunud aasta 11. mail sadas sootuks vihma ja lörtsi, ning kraadiklaas näitas vaid +5-10 kraadi. Kõige soojem 11. mai temperatuur mõõdeti 1963. aastal Tallinnas, mil õues oli +25,7 kraadi. Paistab, et tänane ilm tegi rekordi üle ja ka homsel ilmal on see võimalus.