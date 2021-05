«Mul on kahju, et mu esivanemad teie esivanemaid rohkem maha ei jõudnud nottida, kui nad meie kodumaale rõvetsema tulid. Saaksite täna veel rohkem lilli osta ja see oleks majandusele hea. Järgmine kord proovime paremini,» säutsus Henno 9. mail.