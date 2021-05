METSIK PIDU ⟩ Maailma kõige seksikam vanaema tähistas 42. sünnipäeva

Elu24 kirjutas 2020. aasta novembris, et Californiast pärit Alice Vasquezi uskumatult noorusliku välimuse tõttu on esialgu raske uskuda, et naine naudib ka vanaemaks olemise rõõme. Alice on tituleeritud ka maailma kõige seksikamaks vanaemaks. Ta oli kõigest 16-aastane, kui esimest korda emaks sai, ning nüüdseks on ta juba vanaema.

2019. aastal rääkis ta väljaandele Daily Star, et praegu on parim aeg tema elus. Kuna Alice sai väga noorelt emaks, polnud tal nooruses väga palju aega muuks. «Ma arvan, et mul polnud tollal isegi aega, et mõelda enda elule. Ma olin lihtsalt ellujäämisrežiimil.»

Tundub, et nüüd on Alice'il aega elu nautida, sest naise 42. sünnipäev oli päris metsik. Oma Las Vegase sünnipäevapidu kirjeldas Alice sõnadega «metsik ja märg». Postitusele märkis Alice ära ka selle, et ta kallati šampanjaga üle.

Alice tunnistas Instagramis, et tema sünnipäevapidu läks päris metsikuks.

Maailma kõige seksikam vanaema tähistas Las Vegases oma 42. sünnipäeva. FOTO: Kuvatõmmis TikToki videost

Lisaks sellele, et naisel on Instagramis ligi 40 000 fänni, pöördus Alice koroonakriisi ajal ka OnlyFansi usku ning teenib seal nüüd korralikke summasid. Ta on proovinud mitmel korral oma pildimajandust ka Instagramis promoda, ent üsna tihti jäävad tema postitused tsensoritele hambu.