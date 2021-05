Palavaga Tallinna trollis kleiti kandnud 15-aastane neiu: härrad arvasid, et on okei mulle järele karjuda

15-aastane Lisanna* käis teisipäeval tädiga linnas põhikooli lõpetamiseks kleiti ja kingasid otsimas. «Liikusime Tallinna kaubamaja ette ja jäime trolli ootama, et minna järgmist butiiki üle vaatama,» meenutas tüdruk. Kell oli umbes üks päeval, sooja 26 kraadi.

Hetk hiljem silmas Lisanna tädi eemal kolme purjus meest ning märkas, et üks on ennast täis lasknud. «Ta ei suutnud isegi sirgelt seista, veel vähem kõndida,» kirjeldas Lisanna vastikut vaatepilti. Purupurjus mehe kaks kaaslast tundusid silma järgi veidi kainemad.

Kui troll peatusesse jõudis, ütles tädi Lisannale, et loodab, et purjus mehed peale ei tule. Seda ei juhtunud, kuid … «Hakkasin trollile astuma, kui kuulsin seda eriti purjus härrat hüüdmas: «Uu, lady, mulle meeldib su keha!» Härrad arvasid, et on okei mulle järele karjuda,» rääkis Lisanna, kes kandis kuuma ilmaga lühikest kleiti.

Vastikust kommentaarist šokeeritud tüdruk ei julgenud meeste poole vaadatagi, kuna kartis, et nad tulevad siis talle järele. Lisanna kergenduseks leidsid mehed aga kohe järgmise ohvri. «Kuulsin kõva pauku ja tagasi vaadates oli härra hakanud peksma talle ette jäänud posti küljes olevat prügikasti,» kirjeldas tüdruk.

Kuum suvi Tallinnas. FOTO: Elu24

Lisanna võttis tädiga trollis istet ning sai juba hetk hiljem purjus meeste üle naerda, kuna nad jäid kolmekesi peatusesse prügikasti peksma. Naljakas või mitte, lool on märksa tõsisem tagapõhi, kuna ükski naine ei peaks linnatänaval sellise tähelepanu pärast kartma. «Kuidas on see okei, et 40ndates mees joob keset päeva täis ja catcall'ib 15 aastat tüdrukut tänaval?» küsib Lisanna.

Tüdruku sõnul ei näe ta ka nii vana välja, et teda võiks ekslikult täisealiseks pidada. «Ma olen väga lühike, keegi ei paku mulle vanuseks 18,» ütleb ta, kuigi ka kõrgem vanus ei õigustaks meeste käitumist.

Samuti ei õigusta räpaseid kommentaare tüdruku paljastav riietus. «Kui ma peaksin kuulma, et see oli minu süü, et kleiti kandsin, siis ma käsin neil kõigil ennast 26 soojakraadi juures täiesti ära katta,» ütleb Lisanna.

Mis on catcall? Catcalling tähendab seksuaalsete või muul moel ebameeldivate «meelituste» ja märkuste hõikumist, välimuse kommenteerimist, provokatiivseid žeste, vilistamist jms. See on üks seksuaalse ahistamise vorme, millega puutuvad naised kokku tänaval, ühistranspordis ja muudes avalikes kohtades. Tänaval ahistamine, sealhulgas catcalling, on mitmes riigis juba seadusega keelatud, näiteks Prantsusmaal, Belgias, Portugalis ja Filipiinidel.

Allikas: complex.com