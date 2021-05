LUGEJA VIDEO ⟩ Turistid platsis – nii haruldasi külalisi pole Tallinna vanalinnas veel nähtud!

Frank Bistroo kokk Peep tuli kolmapäeva hommikul söögikohta avama. Siis aga nägi ta Sauna tänavat mööda saabumas eriti huvitavaid külalisi. «Jõin hommikukohvi ja siis vaatasin, huvitav mis need sealt veel tulevad?» kirjeldas mees üllatust.

Tegemist oli tuttpüti perega - ema ja kuus pisikest poega. Peebul õnnestus armsast pesakonnast ka video teha. Küll on aga sealt kuulda, et linnatänavatele sattunud veelinnule inimeste lähedus eriti ei meeldi ja nii pahandab ta omaette.

«Keegi soovitas küll, et loomakaitsjad kutsuda,» meenutas Peep, kuid arvas, et püüdjatest palju tolku poleks olnud. «Panid sellise kimaga karja tänava poole, et keegi poleks järgi jõudnud,» naeris mees.