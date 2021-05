Riina Laanetu on enda sõnul tundnud terve elu, et ta soovib tegeleda just riiete valmistamise ja disainimisega. Naine on õppinud erialalt õmblejaks ja rätsepaks ning nüüd on tulnud lõpuks kui ta saab oma riideid müüa isiklikust butiigist.