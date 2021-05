«Eesti rahvas on juba aasta aega olnud uskumatu hirmutamiskampaania ohver. Hirmutatakse kõiki! Nii neid, kes kardavad haigeks jääda, kui ka neid, kes kardavad vaktsiini ning aina karmistuvaid sunnimeetmeid. Seni ühte hoidev Eesti rahvas on lõhenenud kaheks hirmunud ja vastanduvaks leeriks. Sõbrad ning isegi perekonnaliikmed, on omavahel tülli pööranud,» seisab Facebooki ürituse kirjelduses.

«Valitsus ja meedia, selle asemel, et leida arukaid lahendusi, sisendada positiivseid sõnumeid ning rahvast toetada, külvab hirmu aina juurde. Valitsuse otsustel koroonameetmete rakendamiseks puuduvad mõjuanalüüsid, need ei baseeru teadusel ning on arusaamatu, millist kasu on nii kulukate meetmetega loodetud saada.»