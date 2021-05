27-aastane Keidi sai laupäeva õhtul telefonikõne ja kadus: kas naine võeti ärandatud bussi peale?

Sihtasutuse Kadunud andmetel vastas Keidi laupäeva õhtul telefonikõnele, milles lubas korraks minna Võidu tänaval asuvale parkimisplatsile. Kodust lahkus ta kella 23.30 paiku.

Tunnistaja ütluste kohaselt lahkus samal ajal parklast üks mikrobuss, kuid siiani pole teada, kuhu see sõitis ja kas Keidi selle peal oli. Mitme tunnistaja ütluste põhjal on tõenäoliselt Keidi kadumisega seotud sinine Go Busi kirjadega mikrobuss, mis ärandati laupäeva õhtul Tapa linnast seni kindlaks tegemata isiku või isikute poolt.

Kadunud Keidi võib olla Go Busi kirjadega sinise mikrobussi peal. FOTO: SA Kadunud

Keidi mobiiltelefon on alates pühapäeva hommikust levist väljas ja lähedased pole temaga sellest ajast ühendust saanud.

Keidi tunnusmärgid: pikkus 168 cm,

kehaehitus sale,

juuksed tumedad, pikad, õlgadest allapoole,

seljas tumesinist värvi jope, kapuutsiga,

jalas musta värvi teksapüksid ja heledat värvi tennised. Laupäeval kadunud 27-aastane Keidi. FOTO: SA Kadunud SA Kadunud palub kõigil, kes naise või mikrobussi asukoha kohta midagi teavad, helistada sihtasutuse 24/7 infotelefonile 661 6776.

SA Kadunud juht Aare Rüütel ütles Elu24-le, et praegu oleks ennatlik järeldada, et Keidi rööviti. Samas pole ka kinnitust, et naine tuttavatega kaasa läks. «Kuna talle helistati enne seda, kui ta ära läks, siis võib-olla läks ka tuttavatega,» spekuleeris Rüütel, kuid lisas, et videopilti bussi peale istumisest veel kätte saadud pole.

Kuigi politsei Keidit avalikult ei otsi, võib Rüütli sõnul naise elu ohus olla. «Inimene läheb korraks kodust välja ja enam tagasi ei tule, mitte keegi temaga ühendust ei saa, ilmselgelt on oht elule olemas. Milline see oht on, seda ei oska keegi täpselt öelda,» ütles Rüütel ning selgitas, et kui ohtu poleks, saaks Keidi suhelda, telefonile vastata ja Facebookis käia. «Mingi oluline muutus on toimunud,» arvas Rüütel.

Inimröövid Eestis

Üle kümne aasta kadunud inimeste otsimisega tegelenud Rüütli sõnul pole inimröövid Eestis tavalised, ent neid tuleb siiski aeg-ajalt ette. «Aastas on kindlasti üks selline juhtum, millega meie satume tegelema,» ütles Rüütel, kuid märkis, et nemad teevad aastas 120–160 otsingut, politsei saab kadumisteateid aga tuhandetes. Seetõttu on raske üldistusi teha.

Politsei registreerib igal aastal mitukümmend kuritegu, mis käivad paragrahvi alla «vabaduse võtmine seadusliku aluseta». Selle eest karistatakse rahaliselt või kuni viie aasta pikkuse vangistusega. 2020. aastal registreeriti Eestis 84 inimkaubandusega seotud kuritegu, nende hulgas 37 kupeldamisjuhtumit ja 26 inimkaubanduse kuritegu alaealise suhtes, vahendab kriminaalpoliitika.ee.