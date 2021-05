MÕNUS GALERII ⟩ Tähtsad ninad nautisid Tallinna botaanikaaias suvesooja ja tegid tööd ka

«Mul on väga hea meel avada Taimeriigi Suursaatkond, mis pakub aasta lõpuni uutmoodi võimalusi Eestis asuvate saatkondadega suhtlemiseks ja sidemete loomiseks. Ootan huviga, kuidas erinevad riigid oma kultuuri ja looduse eripärasid meile tutvustavad ning kutsun kõiki huvilisi üles neis tegevustes botaanikaaias kaasa lööma,» ütles välisminister Eva-Maria Liimets .

Jaapani suursaadiku, Tema Ekstsellents Hajime Kitaoka sõnul sümboliseerivad botaanikaaed ja Taimeriigi Suursaatkonna projekt mitmekesisust ning selle võlu. Suursaadik rõhutas, et erinevusi tuleb tunnustada ja esile tõsta.

«Tallinna botaanikaaias kasvatatakse taimi kogu maailmast ja üheks meie peamiseks ülesandeks on nende kaudu looduse inimestele lähemale toomine,» ütles Tallinna botaanikaaia direktor Urve Sinijärv. Sinijärve sõnul on viimase aasta erakordsus eriti ilmsiks toonud maailma seotuse ja seetõttu on botaanikaaial oma juubeliaastal au tegeleda globaalse ökoloogia teadvustamisega koos erinevate riikide esindustega.