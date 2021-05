Nais-Helme kirjutas Facebookis, et nägi Kallast Toompea mäest alla sõitmas, ees auto ja taga turvamehed autos. Moonika selgitas Elu24-le, et sellisel kujul on rattasõit naeruväärne. «Miks ta teeb seda tralli, et «oo, peaminister sõidab rattaga», kui tegelikult on kaks autot ees ja taga?» imestas ta.