Uudo arvates võiks söömine olla hea icebreaker, mis aitaks kohtingut käima saada. Kui kõhud täis, viiks Uudo tütarlapse jalutama ja õpiks teda paremini tundma. «Oluline on, et tüdruk ei hakkaks meest kohe maha tegema,» pakkus Uudo vastuseks reporteri küsimusele, mida tüdruk peaks deidil kindlasti vältima.

2019. aasta kevadel tunnistas Uudo esmakordselt, et tema elus on keegi eriline. «Ütleme, et on üks armas tüdruk sattunud mu ellu, aga see, mis toimub meie vahel, on vaid meile kahele mõeldud, mitte maailmale jagamiseks,» rääkis muusik salapärasest tütarlapsest, kelle järele ta süda toona tuksus.