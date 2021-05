Ootamatu pööre Rakveres kadunud Keidi loos: politsei väitel põgenes naine varastatud bussiga riigist

SA Kadunud postituses toodi välja, et Keidi sai laupäeva õhtul salapärase telefonikõne ning lahkus kella 23.30 paiku kodust. Naine läks kodu lähedal asuvasse parklasse, kust tunnistajate ütluste kohaselt lahkus samal ajal sinine Go Busi kirjadega mikrobuss.

Nüüdseks on teada, et buss varastati samal õhtul Tapalt. Keidi mobiiltelefon on alates pühapäeva hommikust levist väljas ja lähedased pole temaga sellest ajast ühendust saanud.

Kadunud Keidi võib olla Go Busi kirjadega sinise mikrobussi peal. FOTO: SA Kadunud

Politsei: ärandatud bussiga mindi välismaale

Rakvere politseijaoskonna juht Katrin Satsi ütles Elu24-le, et politsei on aktiivselt tegelenud nii varastatud bussi kui sellega lahkunud inimeste otsimisega ning juhtunu uurimiseks alustati menetlust kohe, kui teade sellest laekus. «Politseile on teada nii naine kui kaks meest, kes bussiga lahkusid. Tegu on üksteisele tuttavate inimestega ning pole alust arvata, et keegi neist oma tahte vastaselt sellega sõitu oleks läinud,» märkis Satsi.

Ta lisas, et arusaadavalt kasvab pereliikmetes mure, kui päevade viisi telefonitsi oma lähedastega ühendust ei saa. «Esialgsetel andmetel oli bussi ärandamine ja sellega lahkumine asjaosalistel omavahel kokku lepitud. Oleme uurimises kindlaks teinud sellegi, et vahetult pärast bussivargust lahkuti sellega edasi välismaale,» ütles jaoskonnajuht.

Küll aga pole teada, kui kaugele bussiga praeguseks jõutud on ning miks riigist lahkuti. «Seda selgitab politsei juba rahvusvahelises koostöös teiste politseiasutustega. Siiamaani pole aga ühtki viidet sellele, et kedagi tahte vastaselt kaasa oleks võetud või et kellegi elu reaalses ohus olla võiks,» märkis Satsi.

Rüütel: oht elule pole välistatud

Ka SA Kadunud juhi Aare Rüütli sõnul oleks praegu ennatlik järeldada, et Keidi rööviti. Samas polnud tal veel mõne tunni eest kinnitust, et naine tuttavatega kaasa läks. «Kuna talle helistati enne seda, kui ta ära läks, siis võib-olla läks ka tuttavatega,» spekuleeris Rüütel.

Siiski pole tema sõnul välistatud võimalus, et Keidi elu ohus on. «Inimene läheb korraks kodust välja ja enam tagasi ei tule, mitte keegi temaga ühendust ei saa, ilmselgelt on oht elule olemas. Milline see oht on, seda ei oska keegi täpselt öelda,» ütles Rüütel ning selgitas, et kui ohtu poleks, saaks Keidi suhelda, telefonile vastata ja Facebookis käia. «Mingi oluline muutus on toimunud,» arvas Rüütel.