NHLi rusikakangelane armus kuulsa kriminaali tütresse: ta rääkis minuga relv käes, kui esimest korda külla läksin

Nilan jutustas Paul Bissonnette juhitud Spittin`Chiclets podcastis loo sellest, kui ta esimest korda oma tulevase abikaasa Bulgeri kodust välja viis.

«Olin esimene mees üldse, kes sinna majja sisse astus,» paljastas Nilan alguseks.

Hokimees astus sisse, tutvustas ennast, kõik näis minevat kenasti.

Olukord muutus, kui noor paar hakkas uksest välja astuma. Bulger avaldas soovi Nilaninga vestelda.

Ta ütles: «Hei Chris, tule siia, tahan sinuga rääkida. Karen, mine oota autos.» Karen jalutas autosse ja Nilan jäi Bulgeriga kahekesi. Mehed istusid diivanile ja NHLi mängija silmas, et peremehe kätte on ilmunud püstol.

Bulgeril oli midagi südamel.

«Sa armastad Karenit ja tema armastab sind. Kuid kui ta peaks kunagi tahtma sinust lahku minna, ükskõik mis põhjusel, lase tal minna.»

Nilan lubas Bulgerile, et isa sõna on temale seaduseks.

Seejärel kehutas Bulger Nilanit olema alati džentelmen ja näiteks tütrele alati ust lahti tegema.

«See oli tüüpiline isa jutt,» meenutab endine hokistaar.

Tõsi, kõikidel isadel ei ole sellise jutu ajal relva käes.

«Ütlesin, et ta poleks pidanud relva välja võtma ja vastas, et see on tema viis asju ajada.»

Nilan marssis pärast jutuajamist uksest välja ja oli juba autosse istumas, kus Bulger hõikas hokimängija uuesti majja tagasi. Seal ootas teda üllatus.

«Ta andis mulle 100 taala ja ütles: «Lõbutsega hästi.»»

Nilani sõnul sai ta äiapapaga alati hästi läbi, kuigi NHLi rusikavend teadis enam-vähem, et millega Bulger tegeleb.

«Ei toppinud oma nina tema asjadesse ja ega tema ka mid oma äridesse ei tahtnud.»

Nilan abiellus Stanleyga 1981. aastal. Paar läks lahku 2006. Neil on kolm ühist last: tütred Colleen ja Tara ja poeg Christopher.

Pikk põgenemistee

Bulger on seotud olnud inimröövide, pangaröövide, mõrvade, narkokaubanduse ja rahapesuga. Mehe fotot näidati esmakordselt America`s Most Wanted saates aastal 1995. Augustis 1999. aastal oli Bulger FBI kümne kõige tagaotsituma mehe seas.

Bulgeri põgenemine kestis lõpuks 16 aastat, ta võeti kinni alles 81-aastaselt juunis 2011. Gangsteri majast leiti tulirelvi ja 800 000 dollarit sularaha.

30. juuni 2011. James "Whitey" Bulger. FOTO: Stuart Cahill/AP/Scanpix

Bulger tapeti oktoobris 2018 Hazeltoni vanglas Lääne-Virginias. Kolm aastat varem oli temast valminud film «Black Mass», kus Bulgerit kehastab Johnny Depp.

Chris Nilan on sündinud 1958. aastal. Ta on esindanud NHLi klubisid: Montreal Canadiens, New York Rangers, Boston Bruins.

Saavutused: Stanley Cup (1985-86), NHLi tähtede mäng 1990–91, NHLi kahekordne eemaldamiste kuningas (1983–84 ja 1984–85).

Põhisarja mängud: 688 matši, 225 (110+115) punkti, 3 034 karistusminutit