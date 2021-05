VIDEO ⟩ Rootsi naiste vutiliigas ülikauge tabamuse teinud väravavaht: lõin lihtsalt täiest jõust

«Ma ei saanud aru, et mis juhtus. Pole varem kunagi väravat löönud, seega ei teadnud, kuidas peaksin seda tähistama,» sõnas Pettersen Aftonbladetile.

Pettersen liikus pärast väravalöömist kiiresti oma väravasuule tagasi. Olmselt lootis, et Piteål õnnestub veel üks rünnak teha ning mänguseis viigistada.

29-aastane Pettersen ütles pärast matši, et kavatses enne vabalööki ära kasutada taganttuult ning lüüa lihtsalt täiest jõust värava suunas, äkki saab keegi palli võrku suunata. Kuid juhtus veelgi parem - pall lendas otsejoones väravavõrku.

«Minu naiskonnakaaslane Maja Green nägi eelmisel nädalal und, et teen skoori. Usun, et ta on selgeltnägija,» viskas Pettersen nalja.