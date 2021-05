36-aastase Ragnari jaoks algas kõik sellest, et tema e-posti tuli arve. «Mul on mootorratas, mida remontisin ja see ei olnud kasutusel. Siis tuligi arve Eesti Liikluskindlustuse Fondist, et pean kindlustuse tegema, sundkindlustuse. Ma küsisin, et ma küll ei tea, et ma oleks nendega mingi lepingu teinud – näidake lepingut! Kes kahjusaaja on? Näidake! Lepingut ei ole, kahjusaajat ei ole – mille alusel neid arveid tehakse?»