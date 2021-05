Suhkruissi nillib Klaari: hakkame püsivalt kohtuma, diskreetsus tagatud

«Hommikused meilid,» kirjutas Helena Klaar Instagrami loos ja jagas kuvatõmmist saabunud kirjast. Uurisime, kas Helena saab taoliseid kirju palju või on see esimene kord. «Neid ikka tuleb jah,» kinnitas tõsielustaar naerusuiselt Elu24-le. «Summasid ka ikka pakutud ja, aga tõmban need kirjad otse prügikasti,» lisas ta.