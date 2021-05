PILDID ⟩ Tüli majas: meeskond tegi trenni, Cristiano Ronaldo lendas aga erakopteriga miljoniautot ostma

FOTO: Federico Tardito via www.imago-images.de/imago images/Xinhua/Scanpix

Vutitäht Cristiano Ronaldol on Torino Juventuses eristaatus. See käib tiimikaaslastele närvidele.

Jalgpallitähel Cristiano Ronaldol on koduklubis Torino Juventuses eriõigused, see ajab harja punaseks aga meeskonnakaaslastel, kirjutasid Hispaania väljaanne AS ja Itaalia leht La Gazzetta dello Sport.