Modelli sõnul on ta mõlemal korral jooksnud tee teises ääres ja võrdlemisi ettevaatlikult. Ühtlasi tõdeb Adeline, et mõlemad omanikud olid nina telefonis ja ei jälginud ümbrust. «Järsku ei kusagilt on koerad mulle jalgu sööstnud ja olen viimasel minutil jõudnud eest põgeneda,» jätkas ta. Adeline sõnul on tal nüüdseks koertest mööda joostes ka teatav hirm. «Muidugi on koeraomanikud mega ehmunud,» ütleb modell, sest lisaks temale on kohkunud ka nemad.