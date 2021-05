Blogijatepaar Marimell ostis esimese ühise kodu: ei osanud seda uneski näha!

Blogis selgub, et kodu ostmise peale on Mari-Leen ja Meelis mõelnud juba lausa seitse aastat, kuid tegudeni polnud seni jõutud. «Mõtlesin mingi kuu tagasi, et mis me siin ikka heietame, et võiks ikka midagi osta. Ja tehtud!» kirjutab paar blogis. Hoolimata kinnivaraturu kõrgetest hindadest tõdes Mari-Leen, et pandeemia ajal on õnnestunud tänu vähesele reisimisele ja väljas käimisele palju kõrvale panna. Ühtlasi oli rohkem aega töösse panustada.