Uudo Sepa uus pruut avaldas mehe armukirja, mis sulataks iga naise südame

24-aastane Sepp kinnitas eile Elu24-le, et on Könneliga ametlikult kaks päeva suhtes olnud. Teineteist tunnevad nad möödunud sügisest, kui staarisaate võitnud muusik sattus Tallinna ülikooli reklaami ja suhtekorralduse erialal Könneli kursavennaks. Noored said headeks sõpradeks ning veavad veebruarist taskuhäälingut «Haige tiks».

Nüüd on nende suhe aga lausa nii tõsine, et noored on leidnud ühise elamise. Könneli Instagrami-lugu reedab, et tema kuulus kavaler mõtleb juba pulmapäeva peale.

Väike fänn kirjutas täna pärastlõunal Uudole ning päris, kas noormees on Kendraga suhtes. «Vasta ausalt,» ergutas fänn. Ja Uudo – vana romantik – vastaski: «Tead, ma tahan ühel päeval, et tema pulmad oleks need, kus ta teab ja tunneb, et see elu, mida ta on elanud, et nüüd ta on lõpuks õigesse kohta jõudnud.»