PILTUUDIS ⟩ Talumees Ivari Padar leidis traktori kapoti alt üllatuse: košmaarne vaatepilt!

«Selline lugu! Pruukis peremehel vaid paar nädalat talust eemal olla ja ups … traktori kapoti all taoline üllatus!» kirjutas Padar, kelle talu asub Võru külje all Navi külas.

56-aastane poliitik rääkis, et kevadised talutööd selle ehmatuse pärast katki ei jää, kuna olemas on ka teine traktor. Praegu vaatabki Padar, kuidas töö kõige paremini ümber korraldada. Mõeldud on ka pesa ümber tõstmise peale.