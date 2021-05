VIDEO ⟩ Laskesuusataja kohtus Järvamaa metsas kahe karuga

27-aastane Talihärm rääkis Elu24-le, et kohtus karudega Seli raba lähedal ega suutnud vaatepilti ise ka uskuda. «Väga eriline on Eesti metsas karuga kohtuda, eriti kahega korraga,» imestas naine.

Laskesuusataja selgitas, et tal oli plaan seal kandis trenni teha, kuid pärast karude nägemist otsustas ta igaks juhuks ettevaatusabinõuna mõne teise koha valida.

Talihärm riputas video ka Instagrami, kus naljatlemisi pakuti, et karud pistsid jooksu, kuna nägid laskesportlast tulemas. «Hea, et mõmmid videol vastupidises suunas ei jookse,» märkis mullu tippspordiga lõpparve teinud laskesuusataja Meril Beilmann .

Beilmann ja Talihärm on sõitnud koos Eesti laskesuusa teatenaiskonnas ning tulnud kaks aastat tagasi MMil 12. kohale.

Turovski 7 soovitust: mida teha, kui kohtad metsas karu?

1. Kui karu on piisavalt kaugel, 20-30 meetri kaugusel, siis on hea, kui räägid karuga rahuliku hääletooniga. Aleksei Turovski soovitab midagi rütmilist, näiteks: «Tere, vürst, miks on su silmad sumedad kui sompus ilmad?».

2. Mitte mingil juhul ei tohi sosistada. «See on energiarikas heli ja võib provotseerida rünnakut,» õpetab zooloog.

3. Samuti ei tohi mitte mingil juhul joosta. Noortel loomadel, igal juhul kiskjalistel, on ülivõimas jälitusrefleks, instinktiivne. «Näiteks kui joosta noorte huntide eest, ei saa nad teisiti, kui joosta järele. Jää seisma ja kui hundid jõuavad sinuni, ei tea nad, mida peale hakata,» lisab Turovski.

4. Karuga kohtudes ei tohi loomale mitte mingil juhul silma vaadata, see on väljakutse.

5. Selga keeramata hakka rütmiliselt jutustades või luuletust lugedes loomast tasapisi eemalduma.

6. Kui karu on tagakäppadel, siis ei tasuks Turovski sõnul karta, sest loom tahab lihtsalt näha ja muidugi ennast näidata.

7. Kui aga karu on madalal ja vaatab otse näkku, liigutab pead ühele ja teisele poole ja inimene on lähedal, siis on Turovski soovitus: «Mine pikali, pane käed kukla peale ja ole vait ning palveta, kui oskad.»