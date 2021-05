LÕBUS VIDEO ⟩ Vello Vaher pani sünnipäevatordil küünlad varvastega tikku tõmmates põlema

58. sünnipäeva tähistav tsirkusepapa Vello Vaher valati video all üle rohkete õnnitlustega. Videos on näha kuis Vello Vaher varvastega tikupakki hoiab ja teise jalaga tikku tõmbab, et sünnipäevatordil ka teine küünal põlema panna. Alati andekas Vello ei väsi üllatamast ja iga asjaga käib kaasas vähemalt väike oskustrikk!