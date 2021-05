Viimasel nädalal on Eesti Twitteri kõige kuumemaks jututeemaks saanud Sass Henno, keda süüdistatakse teismeliste tüdrukutega semmimises ja isegi vägistamises. Eile teatas kirjanik, et jõudis jälile ühele säutsujatest, kellelt plaanib nüüd valeinfo levitamise eest kahjutasu nõuda.

Kolmapäeval võttis sõna Ade, kes esineb Twitteris konto all @peavaluvol2. Neiu sõnul olid temani jõudnud jutud mitmelt tüdrukult, kel on 38-aastase Hennoga varasem kokkupuude. «Kõik need tüdrukud polnud täisealised. Sa ajasid samasugust pervojuttu ka 14–16-aastastele tüdrukutele,» süüdistas ta kirjanikku.