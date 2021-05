RING ON TÄIS ⟩ Vaktsiinivastased lubavad maske kanda, et end vaktsineeritute eest kaitsta

Lennukale teooriale annab veel juurde see, et mõjud võivad justkui nakata. Mäletatavasti üritas keegi ka keelata vaktsineeritutel oma ilusalongi tulla.

Maailmas on see aga uskumatu pöörde saanud. Vice sõnul levib teooria, et samad maskid - mida vaktsiinivastased reeglina kanda ei tahtnud - võivad kaitsta proteiinide eest, mida vaktsineeritud «levitavat».