Tänavu täitub 30 aastat märkimisväärsest sündmusest Eesti spordiloos. 1991. aasta jõulukuul tõi ujuja Indrek Sei pärast taasiseseisvumist Eestile esimese suurvõistluste medali Eesti lipu all, kui saavutas Saksamaal toimunud Euroopa meistrivõistlusetel 100 meetri kompleksujumises kolmanda koha. Nüüd on Indrek Sei ettevõtja, kes on ettevõtmiste kaudu spordiga seotud ja teeb ka ise sporti.