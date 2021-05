Viljandis on kadunud järjekordne kuju.

Tähelepanelik lugeja saatis Elu24 toimetusele vihje, et Viljandis on kadunud Hubert Pärnakivi kuju. Kas tõesti on tegu Jaak Joala samba poleemika järellainetusega ning ka jooksva Pärnakivi kuju ei sobinud?