Märt Avandi ja Evelin Võigemast astuvad suvel lavale abikaasade rollis. Märt: mulle meeldib öelda, et abielu on töö

Millest tükk räägib? Ühel häälel ütlevadki Avandi ja Võigemast, et lugu on armastusest. «Kui enamasti küsitakse, et millest mingi tükk räägib, siis no 99 protsenti kordadest öeldakse, et armastusest. Sel korral on see vastus adekvaatsem kui tavaliselt. See on tõesti armastusest,» ütleb Märt. «Hoolimata sellest, kui inetuks see nende omavaheline suhe mingiks hetkeks läheb, on mängus ikkagi armastus. Muidu see ei läheks nii inetuks,» lisab Evelin.