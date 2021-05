LAHE VIDEO ⟩ Viljandi haigla personal võttis osa tantsulisest väljakutsest

Viljandi haigla töötajad otsustasid osa võtta Jerusalema challenge'st ehk väljakutsest, mis on vallutanud sotsiaalmeedia. Konkreetse «Jerusalema» nimelise laulu saatel tantsimine on saanud väga populaarseks ning sellest võtavad osa ka näiteks mitmed politseijõud erinevatest riikidest, vahendab Irish Post.

«Jerusalema» on Lõuna-Aafrika DJ Master KG lugu, lugu on Zulu keeles ning see on gospeli mõjutustega. Lugu tuli välja 2019. aastal ning sai maailmakuulsaks 2020. aastal just tänu tantsulisele väljakutsele, mis sotsiaaalmeedias levima hakkas. Vaata ka, kuidas Šveitsi politseinikud tantsulisest väljakutsest osa võtavad: