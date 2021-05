Rakveres võtsid pikanäpumehed kaasa kümneid puid, jättes maha vaid tühja vao

«Eile oli siin Rakveres veel pikk rivi, täna on 60 tk kadunud. Kui «naabril» on tekkinud üleöö elupuuhekk, võib infot jagada,» kirjutas Facebookis Sander Lille ja jagas pahameelt tekitavat fotot hekkist, mis üleöö hõredaks muutus. Lille sõnul leidus vargus aset reede öösel vastu laupäeva ja senini paraku vargateni viivaid vihjeid pole laekunud.

Rakvere elaniku sõnul on parasjagu käsil videomaterjalide läbi vaatamine. «Vaatame praegu ükshaaval läbi ümberkaudsete kaamerate pilte ning loodame selle abil pildi kokku panna. Igasugused vihjed on teretulnud,» rääkis Lille Elu24-le.

Mehe sõnul ei ole tegu esimese korraga, mil vargad puid kaasa võtavad. «Selliseid asju on olnud, aga ei tea, kas samas mahus,» tõdes Lille. Postitust on jaganud üle tuhande inimese, lootuses, et ehk leidub tutvusringkonnas inimesi, kes juhtumit pealt nägid või on märganud ühtäkki elupuude müügikuulutusi.