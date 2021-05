Nädala alguses teatas 20-aastane Merilin Mälk, et on otsustanud vanemate juurest välja kolida ning omaenda kodus vähemalt ajutiselt end sisse seada. Noor lauljatar on parasjagu tegemas esimesi iseseisvumise samme, ning üksinda kolimine on Merilin sõnul üks neist.