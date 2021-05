Kaitseväe orkestri koondamine lahvatas avaliku elu tegelaste seas tulise arutelu: eriti nõme otsus!

«Tänane päev tõi siis uudise, et organisatsioon, mille aastaeelarve on ligi 650 miljonit eurot (sic!) ja kes saab igal aastal muudkui kümneid ja kümneid miljoneid juurde, ei suuda/taha demonstratiivselt ülal pidada isegi 40-liikmelist orkestrit, mis on olnud läbi aegade sõjaväekultuuri oluline osa,» kirjutas täna pärastlõunal Facebookis Riigikontrolli nõunik ja endine ajakirjanik Toomas Mattson . Mees tõi tehtud postituses välja hulgaliselt arvulisi fakte, mis üha enam vastu võetud otsuse valguses segadust külvavad.

Mattsoni andmetel on 2022. aastal on eelarvestrateegia järgi kaitsekulude kogumaht 712,3 miljonit eurot, mis tähendab mehe sõnul 2021. aastaga võrreldes 66,3 miljonilist kasvu. «Ikka on neile muudkui vähe. Kisa taevani ja eeter täis neid lobiste, kes traagilisel toonil räägivad, kuidas riigikaitse on ohus ja kohe kokku kukub. Ma ei kahtle, et ka see praegune valik on üks osa suht magedast survestamistaktikast, mis suunatud sügisesele täpsustatud eelarve formeerimisele,» jätkab ta.