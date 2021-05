LÕBUS VIDEO ⟩ Andrei Zevakin võttis luubi alla Eesti TikToki stripparid: mul on pühavett vaja!

Videoid vaadates valdasid Andrei Zevakinit kahetised tunded, kuid nalja sai kuhjaga. «Mõtle sa oled naine ja saad sellise sõu. Kui ma naine oleks, siis ma mõtleks küll, et kurat oleks pidanud lihtsalt kluppi minema, oleks seal täpselt sama asja tasuta näinud» jagas Zevakin tantsuvideot vaadates oma vahetuid emotsioone.

«See on Justin Leo korda kolm ja veel steroididel ka,» rääkis Zevakin ja pritsis omale näkku «pühavett». Mehe sõnul oli videoklippide vaatamine tõesti raske. Juutuuber viskas pilgu peale ka kommentaariumile, kus leidus nii mõndagi värvikat. «Vabandust, aga mis t*** see veel on,» luges Zevakin neist üht ja pidi nõustuma «Sama, sama».

The Dream Givers pakub oma ametlikul kodulehel hulgaliselt erinevaid teenuseid, nende seas privaatesinemine, avalikul üritusel esinemine, topless teenindamine ja aktimodelli joonistamine. Meesmeelelahutajad lubavad oma kodulehel esmaklassilist naisteõhtu kogemust ja kujutlusvõime ergutamist. Suurt tähelepanu ja tuntust on pälvinud mehed kahtlemata just TikTokis, kus nende tegemistel hoiab silma peal sadu jälgijaid.