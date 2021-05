Viimase 17 aasta jooksul on Nadal valitsenud Euroopa liivaturniire. Numbrid on uskumatud, neljal turniiril võitnud kahekohalise arvu kordi: Pariisis 13, Barcelonas 12, Monte Carlos 11 ja Roomas 10. Tänavu on Nadalil esialgu kirjas võidud Barcelonas ja Roomas, kuid slämmiturniir Pariisis ootab ees.