Eestlanna Helena Koivu ja Soome hokilegendi Mikko Koivu abilelu on lõpusirgel.

Soome ajakiri Seiska kirjutas, et maailma parimas hokiliigas NHL mänginud ja tänavu veebruaris profikarjääri lõpetanud Mikko Koivul ning tema eestlannast abikaasal Helena Koivul (Kipper) on käsil karm abielulahutusprotsess ja juhtum on ka USA kohtus.