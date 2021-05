Nii nagu kõikides maailma riikides, on ka Indias koroonaviiruse teine laine, mis on 2020. aasta kevade esimest lainest laastavam. Koroonaviirusest tingitud viirushaiguse Covid-19 tagajärjel on surnud väga palju inimesi ja haiglates kuhjuvad laibad nii kiiresti, et meditsiinitöötajad ei jõua uusi surnukehade põletamise paiku tekitada.