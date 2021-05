Sass Henno lükkab vägistamissüüdistused ümber: valed on tahtlik katse mu tegevust kahjustada

Teise asjana mõtleksin, et miks minu kogemus tema omast erineb? Kas tõesti on võimalik, et olin ahistav seda ise tajumata? Ei tahaks uskuda. Kindel on, et ma pole isegi eriline korduvkatsetaja flirtimises, kui pole sama energiat vastu saanud.

Avalikustasin nädal tagasi ühes podcast'is ühe toimepanija endise töökoha, kellest jäi maha vigastatud, šokis ja värisev, mäluaugus ohver, kes tänaseni traumadega võitleb. Prokurör Pruus ja Talviste süüdistasid vägistaja asemel aga ohvrit ning juhtum ei jõudnud kohtusse. Ma ei süüdista ise kunagi kedagi, kui mul poleks kaljukindlaid tõendeid, millega olen valmis kohtuvaidlustes oma seisukohti kaitsma. Mugav viis mu tegevuse kahjustamiseks on väita, et olen ise seksuaalkurjategija.

Elus on mult palju küsitud – kui sinu kohta keegi tuleks lagedale sellise süüdistusega, mis sa teeksid? Ja ma olen alati vastanud, et kui see on inimene, kellega ma päriselt olen tuttav ja ta tunneb, et tal oli halb – ma vabandaksin. Me peame meestena väga palju peeglisse vaatama ja see koopainimese suhtumine, et löön naisele nuiaga pähe ja tirin juukseid pidi oma urgu, tuleks ühiskonnast välja juurida. Peame näiteks poegadele lapsest peale õpetama, et kuisamine ei ole meeldimise näitamine.

Ma ei ole see mees, kes arvaks, et vägivaldne seks on lahe. Kõik, mis sinna valdkonda jääb on nagu poksiring, kus haiget tegemisel peab olema piir ja reeglid. Pole minu teema. Ei eruta. Kõik, kes minuga elu jooksul olnud on, teavad. Ma olen suhetes teinud palju vigu, olen ka olnud armunud oma kolleegi, olen ka petnud ja jätnud rääkimata silmarõõmudest, kes elus on olnud. Aga ma pole kunagi rikkunud ega ületanud kellegi intiimseid piire ilma selleks nõusolekut saamata.

Igal juhul. Ma jään elu lõpuni endale kindlaks: kõik peaks julgema oma halbadest kogemustest rääkida. Oma tunnete ja ka oma sõnavabaduse eest tuleb seista. Isegi, kui see halb kogemus on kuulsa inimesega. Teiste silmis toreda inimesega. Mida iganes. Ma ei süüdistaks ühtki naisterahvast, kui ta tunneb tagant järgi, et tal oli minuga rääkides, suheldes või deitides ebamugav – tunded on ausad. Aga üks on kindel. See inimene ei saa olla anonüümne süüdistaja, kes oma väidetavaid tõendeid politseiga jagamast keeldub.

Need süüdistustega lahmijad on võhivõõrad inimesed. Kordan veel: teise kohta sellist asja valetada ei tohi. Oma faktiväidetes tuginen ise alati materjalidele, millega läheksin hea meelega kohtusse. Kirjanikuna ütlen, et sõna on tihti relv, mille kasutamise eest tuleb vastutus võtta. Oma sõnade eest peaks igaüks olema valmis vastutama, oma nime ja näoga. Või kasvõi politsei abiga. Päris ohvritel soovitan alati kirjutada seksuaalkuritegude uurimisgruppi, reimo.raivet@politsei.ee.

Investigate Sass Henno, kui kellelgi on kahtlust. Tõsiselt. Ma pole puudutanud kellegi keha viisil, mida ma peaks mehena häbenema. Sõnum on sama, alati:

#julgerääkida

Sass