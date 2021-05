HEA DIIL ⟩ Instakaunitar Liza Lind avaldas, kui odava öömaja ta Ibizal leidis

Eesti instakaunitar Liza Lind armastab reisida ja on praeguseks käinud enam kui 50 riigis. Viimati külastas eestlanna Ibizat viis aastat tagasi: «Ma ei suuda uskuda, et sellest on viis aastat möödas. Siin olemine tekitab segaseid tundeid, kuid Ibiza on kaunim kui kunagi varem.»

Liza avaldas ka, et reis Ibizale ei olnud väga raske. «Sa pead ankeedi täitma ja näitama negatiivset Covidi testi tulemust. Piiri peal oli kõik väga kiire ja lihtne,» täpsustas eestlanna Instagrami-lugudes.

Eestlanna tõdes, et koroonaviiruse pandeemia tõttu leidis ta nädalaks endale väga hea hinnaga öömaja. «Kõik on Covidi tõttu nii odav. Maksin umbes 67 eurot nädala eest!!» rõõmustas Liza ja näitas põgusalt Airbnb kaudu saadud elamist. Liza jagas ka oma sooduskoodi, mis viitab sellele, et eestlanna teeb Airbnbga koostööd.

Kuigi Liza maksab majutuskohas vähem kui kümme eurot ühe öö eest, siis praegu Airbnb kodulehelt nii head diili ei leia. Odavaima toa saab näiteks juuni alguses üheks ööks 28 euro eest.

Sotsiaalmeedias ohtralt reisipilte jagav Liza on varem jaganud fännidele ka nippe, kuidas reisisihtkohta valida. Enam kui aasta tagasi kirjutas Liza, et tuleks valida piirkond, mitte riik või linn. «Kui olete kindlas kohas kinni, maksavad piletid tõenäoliselt teile palju rohkem, seega soovitan teil valida piirkond ja leida siis koht vastavalt piletite hinnale, mitte vastupidi,» soovitas Lind.

Liza Lind põrutaks vähemalt nädalaks ajaks Ibizale. FOTO: Kuvatõmmis Instagramist

Järgmisena peab instastaar oluliseks sihtkoha populaarsust. Reisi planeerimisel on eestlannal üks kindel reegel: «Kui pooled inimesed, keda tean, on mingis kohas käinud, sinna mina minna ei taha.» Lind tunnistas, et valib populaarse turismisihtkoha asemel alati vähemtuntud paiga.