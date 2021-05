LÕBUS VIDEO ⟩ Kosjasobitaja: Kirkorov proovis Ukut kauni Moldova lauljatariga paari panna

«Ringvaate» saates näidati täna mitmeid klippe Eurovisiooni lauluvõistluse korraldajariigist Rotterdamist. Saate lõpus vesteldi põgusalt ka Uku Suvistega, kes tõdes, et neil on Rotterdamis päris hästi läinud. «Päris palju olen saanud rääkida,» tõdes ta.

Taustalaulja Kaarel Orumägi rääkis aga seda, et San Marino lauljatar Senhit oli väga elevil, kui Suviste teda punasel vaibal tervitas. «Tule mulle meheks!» olevat lauljatar Suvistele öelnud. «Uku on populaarne! Kindlasti väga populaarne,» avaldas Orumägi. Veidi hiljem kinnitas Senhit Orumäe juttu ja tõdes: «Ta (Uku Suviste - toim) on hämmastav! Esiteks on ta ilus mees!»

Ka Eesti delegatsiooni juht Romi Rahula tõdes, et Suviste vastu on Eurovisioonil huvi olnud suur ja tundub, et meie Uku on Eurovisioonil üsna kuum kaup. Isegi vene laulja ja muusikaprodutsent Filipp Kirkorov proovis teda tänavuse Moldova esindaja Natalia Gordienkoga paari panna.

«Filipp on siin paar putkat taga pool ja me siin väga ei tohi teiste juurde minna. Kui ma laulma hakkan, siis ta laulab minuga kaasa, nii palju võib,» nentis Suviste, kui temalt küsiti, kas ta on Kirkoroviga saanud suhelda.

Hiljem saavad mehed siiski punasel vaibal kokku ja Kirkorov rõõmustab, et nad lõpuks kohtusidki. «Sellele kutile soovin ma kogu südamest edu, sest ta läbis oma võidu saavutamiseks nii keerulise tee. Kaks korda. Ta tegi seda kaks korda, ta tegi selle ära,» rääkis Kirkorov, kelle sõnul on Suviste jaoks hetkel eriti tähtis oma riigi toetus.

Kirkorov hoiab tänavu pöialt nii Eestile kui ka Moldovale, mis on mehe sõnul väga raske. «Nagu jagaksin oma südant oma kahe lapse, tütre ja poja vahel,» kurtis laulja.

Järgmisel hetkel ilmuski välja Moldova lauljatar Gerdienko, kes meelalt naeratas ja Suviste ning Kirkorovi vahele puges.

«Kas sa oled abielus?» küsis Kirkorov mitu korda, mille peale vastas Suviste, et veel mitte. Vene laulja rõõmustas, et ka Gerdienko ei ole veel abielus. «Ma olen Püha Valentin,» hõiskas Kirkorov ja jätkas, «kes teab? Mõlemad on väga ilusad.»

San Marino, Moldova ja küllap ka paljud teised eurolauljatarid peavad aga kurvastama, sest Suviste tunnistas alles hiljuti Hollandi ilublogijale, et tema süda on võetud.

Moldova esindaja Natalia Gordienko ja tema laulu autor, vene laulja Filipp Kirkorov Rotterdamis poseerimas. FOTO: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

Moldova tänavune eurolugu, mille autoriks on Kirkorov, kannab pealkirja «Sugar» ja hetkel ennustatakse sellele Eurovisioonil 25. kohta, vahendab eurovisionworld.com. Natalia on kogenud laulja, kes sattus esimest korda suurele lavale juba 15-aastaselt. 2006. aastal käis Natalie esimest korda ka Eurovisioonil.

Ta on esindanud kodumaad mitmel rahvusvahelisel võistlusel ja talle on antud ka Moldova austatud artisti tiitel. Oma karjääri jooksul on ta välja andnud kolm sooloalbumit ja mitu populaarset muusikavideot, millel on tuntud režissöörid nii Ukrainast, Venemaalt kui ka Rumeeniast.

Lisaks laulmisele on Natalia ka DJ ja saatejuht.