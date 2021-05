Pühapäeval tegi politsei reidi Nõmmel Trummi tänaval asuvasse eramajja, kust viidi keset päeva välja mitu aluspesus härrasmeest. Toimetusele sündmusest fotod saatnud Kalle (nimi muudetud, toim. teada) sõnul on ta pidevalt kahtlustanud, et selles majas võib tegutseda bordell. Politsei kinnitab, et nii see siiski pole.