Kalle, kes on Trummi tänaval elanud umbes aasta, ütleb, et on alatasa aknast näinud, kuidas Trummi tänaval asuva maja hoovis päeval kahtlased kujud liiguvad ning öösiti sai majaesisest suisa taksode kuumim sihtpunkt. «Politseinikud tõid sellest majast pühapäeval aluspesu väel inimesi välja. Nähtu põhjal usun küll, et tegemist oli bordelliga,» räägib Kalle. «Aga see on ju presidendi naaberkrundil asuv maja! Vot seda ma ei mõista, kuidas riigipea nina all selline asi toimuda sai,» imestab ta.