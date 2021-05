Segadus Valga vallavolikogus: kahtlasest vanuripornost uue vallavanema häguste tegudeni

Karuse arvab, et tema umbusaldamise taga on palju enamat kui lihtne võimuiha. Valga eelmine vallavanem usub, et põhjus peitub hoopis selles, et ta hakkas hooldekodude tegevust uurima. «Sisuliselt on kaaperdatud Paju hooldekodu, kus varem ju oli põhikorjas punkt, et kui MTÜ läheb likvideerimisele, siis vara jääb vallale. Tõlliste õigusjärglane on täna Valga vald ja see vara jääks siis Valga vallale,» selgitas Karuse ning lisas, et põhikirja tehti muudatus. «Kogu vara läheb liikmete vahel jagamisele.»