17-aastaselt teleekraanile murdnud Carola Madise CV on kirju: «Simpel Night Chat», Pimp TV, Kanal 2 «Reporter», «Anu ja Carola nädal aega ilma» ja hüpe Eesti Playboy kaanelt Playboy häärberisse.

Kõigest 21-aastaselt USAsse kolinud telestaari tähetunnist on möödas üle kümne aasta, kuid juba kahe nädala pärast on ta tagasi ekraanil. Kuhu ta kadus, millega Carola vahepeal tegelenud on ning kuidas ta kunagiste hulluste peale tagasi vaatab?



Täna on Carola 34-aastane. Suuri maailma vallutamise plaane tal enam pole, on töö Raadio 2s ning kirg hea muusika ja reisimise vastu. Teda ei jälita enam kuulsa isa vari, kui siis ainult iseenda kunagine tuntus.

Kui Carola viis aastat tagasi Eestisse naasis, tutvus ta Eeva Essega, kes tundis huvi uue sõbranna suure reisilembuse vastu. Sellest sündis ettevõtmine, mis toob nullindate lõpul eetrist kadunud telestaari sel suvel tagasi Kanal 2 ekraanile.

Kohtusime Carolaga raadiomaja juures Politseipargis, et meenutada, mis ta kunagi Eestist ja avalikkuse pilgu alt minema ajas ning mida ta nooruspõlve tuntusest ja tempudest poole vanemana arvab. Kolmveerandtunnise jutuajamise sisse mahtus haruldasi mälestusi ja valusaid õppetunde, mis on jätnud minevikku selle Carola, keda paljud nullindatest mäletavad.

Kui vanalt sa telesse läksid?

Kui ma õigesti mäletan, siis olin 17. See oli aasta 2004 ja ma tegin Kanal 2s «Simpel Night Chati». Pärast seda läksin 2005. aasta jaanuaris raadiosse. Põhimõtteliselt oligi nii, et kui see esimene projekt sai tehtud, siis teised projektid tulid pakkumistena sinna otsa.

Kuidas sinu telekirg süttis?

Kui ma olin 13- või 14-aastane, siis vaatasin «Filtri» saadet (TV3 noortesaade – toim), mida juhtis Heidy Purga. Mõtlesin, et vau, tahaks ka olla tema moodi. Ma arvan, et tema tekitas minus tahte üldse telesse minna.

Lõpuks sai temast minu ülemus Raadio 2s ja ma olen talle seda ka öelnud, et tänu temale ma seda karjääri üldse kaalusin. See on tore, kui lapsepõlves on unistus ja hiljem hakkadki selle inimesega kokku puutuma ja temalt õppima. Kui paljud saavad öelda, et tema 14-aastase unistus on läinud täide?

Kui kaua sa nüüd ekraanilt eemal oled olnud? Kas «Anu ja Carola nädal aega ilma» oligi suurtest asjadest viimane, mida tegid?

Ma tegin selle 2008. aasta suvel ja siis septembris kolisin USAsse. Tegelikult tegin USAst ka Kanal 2 «Reporterisse» reportaaže. Ma ei mäletagi täpselt, millal see läbi sai. Aga see polnud mu oma saade, vaid väike rubriik.

2008. aasta suvel filmitud «Anu ja Carola nädal aega ilma» oli Carola viimane suurem teleprojekt enne USAsse kolimist. FOTO: Indrek Galetin/Kanal 2

Kas telesse tagasitulekut mõtestad enda jaoks ka kui suurt comeback'i?

Ei, pigem mitte. Täiskasvanuna pole ekraanil olemine olnud eesmärk omaette, see on pigem läinud käsikäes minu karjäärivalikuga. Tegelikult meeldib mulle rohkem olla kaamera taga, kuna ma ise tunnen, et olen asjalik ja tahan pigem orgunnida. Samas võin ka ekraanil olla, see pole mu jaoks probleem.

Kui ma teen oma saadet ja pean selle jaoks ekraanil olema, siis see on okei. Olen avatud ka teistele asjadele, aga ma ei kujutaks ette, et keegi ütleks mulle, et tee mingit ilusaadet ja reklaami huulepulka. Ma ikkagi tahan teha asju, millega ise samastun, mitte lihtsalt raha pärast midagi teha.